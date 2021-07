Approvata la firma digitale per i referendum: alla Camera via libera all’unanimità. “Una conquista storica per la democrazia” (Di martedì 20 luglio 2021) Il via libera è arrivato nella notte all’unanimità, nonostante il parere contrario del governo. Le commissioni per gli Affari costituzionali hanno approvato all’unanimità l’emendamento al decreto Semplificazioni che consentirà di sottoscrivere i referendum con la firma digitale. Il primo firmatario è Riccardo Magi di Più Europa, poi sostenuto anche dal presidente M5s Giuseppe Brescia. Adesso si attende la conferma del provvedimento in Aula, dove però si attende la fiducia. La piattaforma che permetterà di sottoscrivere online il referendum sull’eutanasia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Il viaè arrivato nella notte, nonostante il parere contrario del governo. Le commissioni per gli Affari costituzionali hanno approvatol’emendamento al decreto Semplificazioni che consentirà di sottoscrivere icon la. Il primotario è Riccardo Magi di Più Europa, poi sostenuto anche dal presidente M5s Giuseppe Brescia. Adesso si attende la conferma del provvedimento in Aula, dove però si attende la fiducia. La piattaforma che permetterà di sottoscrivere online ilsull’eutanasia ...

Advertising

fattoquotidiano : Approvata la firma digitale per i referendum: alla Camera via libera all’unanimità. “Una conquista storica per la d… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Approvata la firma digitale per i referendum: alla Camera via libera all’unanimità. “Una conquista storica per la demo… - palmeirense92 : RT @fattoquotidiano: Approvata la firma digitale per i referendum: alla Camera via libera all’unanimità. “Una conquista storica per la demo… - Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: Approvata la firma digitale per i referendum: alla Camera via libera all’unanimità. “Una conquista storica per la demo… - CRToscana : #openCRT Ampliamento A1 a Rignano: monitoraggio inquinamento acustico. Approvata una mozione Pd, primo firmatario C… -