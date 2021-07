Alessandro va su tutte le furie dopo il video della fidanzata Jessica con il single Davide: 'Le ho dato tutto' (Di martedì 20 luglio 2021) Una svolta improvvisa nel viaggio nei sentimenti di Alessandro e Jessica a 'Temptation Island'. Il ragazzo, nella puntata di lunedì 19 luglio, non è riesciuto a terminare i video della fidanzata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Una svolta improvvisa nel viaggio nei sentimenti dia 'Temptation Island'. Il ragazzo, nella puntata di lunedì 19 luglio, non è riesciuto a terminare i...

MalangoneMario : @dukana2 @iopunto67 COSA GRAVISSIMA! GRILLO PERCHE' STAI PERMETTENDO LA RESTAURAZIONE DEL VECCHIO MODO DI FARE POLI… - Darksid84283103 : RT @invisibleMe84: È un caso che sia andata in onda la pubblicità di vagisil dopo che abbiamo pensato tutte che Alessandro ha un effetto ph… - invisibleMe84 : È un caso che sia andata in onda la pubblicità di vagisil dopo che abbiamo pensato tutte che Alessandro ha un effet… - matteo_milan91 : C'è un principio di induzione alla prostituzione in questo programma Queste tentatrici sono pagate per provarci con… - piperstanlove : Filippo è stato nominato più volte da alessandro in questo falò che in tutte le edizioni precedenti #TemptationIsland -