Wayne Bridge contro Roberto Mancini: “Lo odio e tatticamente non è così bravo” (Di lunedì 19 luglio 2021) La storica vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nella finale di Euro2020 fa ancora male agli inglesi. A qualcuno più degli altri. È il caso di Wayne Bridge, l’ex giocatore del Manchester City che nel 2009 trovò in panchina Roberto Mancini, in veste di allenatore. Proprio lui, durante un’intervista a The Big Stage di Bettingexpert, ha dichiarato: “Mi ha fatto davvero male perché odio Mancini, tutti sanno che non lo amo. Non direi che è il peggiore che ho avuto, ma tatticamente non è eccezionale”. Parole al vetriolo quelle riportato dal Mirror, alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) La storica vittoria dell’Italial’Inghilterra nella finale di Euro2020 fa ancora male agli inglesi. A qualcuno più degli altri. È il caso di, l’ex giocatore del Manchester City che nel 2009 trovò in panchina, in veste di allenatore. Proprio lui, durante un’intervista a The Big Stage di Bettingexpert, ha dichiarato: “Mi ha fatto davvero male perché, tutti sanno che non lo amo. Non direi che è il peggiore che ho avuto, manon è eccezionale”. Parole al vetriolo quelle riportato dal Mirror, alle ...

