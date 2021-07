Via d’Amelio, c’è un modo per onorare Borsellino e le altre vittime: capire se la mafia fa ancora parte dello Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) “Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” così nelle motivazione del Borsellino Quater, depositate dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel giugno del 2018. Guai ad abituarsi a queste parole, perché quanto è accaduto tra il 1992 ed il 1993 non ha smesso di produrre i propri effetti, non è passato, ma è parte del nostro presente. L’attività investigativa e giudiziaria ha prodotto molti risultati positivi e sono certo che ancora ne produrrà, pur dovendo restare nei rigorosi paletti della propria funzione, ma l’accertamento delle responsabilità penali che sono personali, non esaurisce il campo del giudizio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” così nelle motivazione delQuater, depositate dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel giugno del 2018. Guai ad abituarsi a queste parole, perché quanto è accaduto tra il 1992 ed il 1993 non ha smesso di produrre i propri effetti, non è passato, ma èdel nostro presente. L’attività investigativa e giudiziaria ha prodotto molti risultati positivi e sono certo chene produrrà, pur dovendo restare nei rigorosi paletti della propria funzione, ma l’accertamento delle responsabilità penali che sono personali, non esaurisce il campo del giudizio che ...

