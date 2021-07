(Di lunedì 19 luglio 2021) Si chiamavaaveva 31 anni e nella sua comunità,, era ben voluto da tutti. Faceva l’elettricista, prima lì ai Castelli Romani e poi giù in Puglia: a Taranto. Proprio in terra straniera lo scorso 26 giugnoera rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Lo scorso 8 luglio i parenti e gli amici diavevano lanciato un appello: “ha avuto un grave incidente sul lavoro e ora serve sangue per poterlo operare“. Purtroppo però23 giorni di ricovero nel reparto didell’ospedale Santissima Annunziata la giovane vita di ...

Advertising

CorriereCitta : Velletri, Matteo non ce l’ha fatta: muore dopo 3 settimane in rianimazione - Marialuisamean1 : RT @romatoday: Folgorato da una scarica elettrica: morto elettricista di #Velletri - pin_klo : RT @romatoday: Folgorato da una scarica elettrica: morto elettricista di #Velletri - cigna69 : RT @romatoday: Folgorato da una scarica elettrica: morto elettricista di #Velletri - romatoday : Folgorato da una scarica elettrica: morto elettricista di #Velletri -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri Matteo

La U. S. Pianese ha comunicato che sono stati tesserati i calciatoriBagaglini e Cristian Stivaletta in vista della stagione sportiva 2021/2022.Bagaglini, difensore, nato ail 12 luglio 1992, ha giocato nella stagione precedente nel Carbonia. In passato esperienze anche con Axys Sola, San Nicolò Vastese, Altovicentino, ...... Cisterna di Latina,, Artena, Cori, Lariano, Valmontone e Labico. Indennizzo di 688 ... Gianni Vittorio Armani, e sostenuta politicamente daRenzi, capo del governo di quel tempo. Per ...Non ce l'ha fatta Matteo Candidi, 31 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro a Taranto nella notte tra il 26 e il 27 giugno, attorno a mezzanotte. Secondo quanto ricostruito fino ad o ...Matteo Candidi, l’elettricista 31enne di Velletri che lo scorso 26 giugno è rimasto folgorato mentre lavorava per conto di una ditta di Genzano di Roma all’adeguamento delle linee elettriche in via Ga ...