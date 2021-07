Uomini e donne, Samantha ha mentito: “È finita con Alessio” (Di lunedì 19 luglio 2021) Non è andata. La storia tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola non ha funzionato e si è “spenta” in un paio di mesi. La ex tronista di Uomini e donne e il suo corteggiatore ci hanno provato, ma non sono riusciti a portare avanti la loro relazione. È stata la stessa Curcio ad ammetterlo sui social. L’ammissione è arrivata nella notte Samantha Curcio ex tronista di Uomini e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Non è andata. La storia traCurcio eCeniccola non ha funzionato e si è “spenta” in un paio di mesi. La ex tronista die il suo corteggiatore ci hanno provato, ma non sono riusciti a portare avanti la loro relazione. È stata la stessa Curcio ad ammetterlo sui social. L’ammissione è arrivata nella notteCurcio ex tronista die Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lucianonobili : La storia di un gruppo di donne e uomini liberi, guidati da un leader coraggioso che da soli contro tutti, rischian… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - mara_carfagna : Infrastrutture sociali carenti creano disuguaglianze tra uomini e #donne, soprattutto al #Sud. Per porre fine a que… - joseluckyman : RT @joseluckyman: ATTENZIONE! Grazie a queste informazioni esclusive migliaia di uomini e donne in tutto il mondo hanno eliminato con succe… - dontbelongthere : RT @leehyya: è assurdo come le donne siano COSTRETTE a vestirsi così altrimenti non possono neanche giocare, mentre gli uomini no. il modo… -