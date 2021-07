Terrorismo mediatico e buona informazione (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione epidemiologica va tenuta sotto controllo perché non siamo ancora fuori dalla pandemia. Tuttavia, c’è modo e modo di affrontare la risalita dei contagi da Covid-19, al momento innocua sul piano delle ospedalizzazioni e dei decessi. Al di là dei doveri della politica, chiamata a contemperare le esigenze di tutela della salute con quelle di una vera ripartenza socio-economica non più rinviabile, ci sono i doveri dei mezzi d’informazione. Va evitato qualsiasi cedimento al Terrorismo mediatico andato in scena per mesi e mesi con l’accondiscendenza di gran parte dell’opinione pubblica. La contabilità quotidiana di contagi, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione epidemiologica va tenuta sotto controllo perché non siamo ancora fuori dalla pandemia. Tuttavia, c’è modo e modo di affrontare la risalita dei contagi da Covid-19, al momento innocua sul piano delle ospedalizzazioni e dei decessi. Al di là dei doveri della politica, chiamata a contemperare le esigenze di tutela della salute con quelle di una vera ripartenza socio-economica non più rinviabile, ci sono i doveri dei mezzi d’. Va evitato qualsiasi cedimento alandato in scena per mesi e mesi con l’accondiscendenza di gran parte dell’opinione pubblica. La contabilità quotidiana di contagi, ...

