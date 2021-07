Temptation Island, Natascia e Alessio: l’amaro retroscena e le dichiarazioni (Di martedì 20 luglio 2021) Natascia e Alessio, viaggiano a due velocità differenti. Alessio è sempre più deluso dal comportamento della fidanzata Natascia nelle precedenti puntate ha puntualizzato che si sta godendo il suo percorso, e non pensa più ad Alessio nello stesso modo in cui lo pensava prima di entrare. Natascia ha scelto di partecipare a Temptation Island per ritrovare se stessa e scollarsi da dosso alcune pressioni da parte di Alessio. Nel corso della relazione, diversi atteggiamenti e frasi fuori luogo, gli ha fatto perdere la fiducia. Dunque il suo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021), viaggiano a due velocità differenti.è sempre più deluso dal comportamento della fidanzatanelle precedenti puntate ha puntualizzato che si sta godendo il suo percorso, e non pensa più adnello stesso modo in cui lo pensava prima di entrare.ha scelto di partecipare aper ritrovare se stessa e scollarsi da dosso alcune pressioni da parte di. Nel corso della relazione, diversi atteggiamenti e frasi fuori luogo, gli ha fatto perdere la fiducia. Dunque il suo ...

