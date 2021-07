Spazio: 52 anni dalla Luna e Bezos porta in orbita 2 generazioni, in volo 18enne e 82enne (2) (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - "La storia -ricorda Patrizia Caraveo- inizia con la curiosità del medico degli astronauti Randy Lovelace che aveva già esaminato tanti uomini ma continuava a chiedersi come avrebbero reagito le donne sottoposte alle stesse prove. L'incontro con l'aviatrice Jerrie Cobb ha poi trasformato la curiosità in un progetto e nella clinica di Lovelace all'epoca sono state selezionate 13 aviatrici che superarono tutti i test. Fra queste c'era anche Wally Funk che, con appena 22 anni, era la più giovane del gruppo". Autrice di diversi saggi e libri di divulgazione scientifica come "Il Cielo é di tutti" (ed.Dedalo), Caraveo commenta che "Wally ha un sorriso fantastico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - "La storia -ricorda Patrizia Caraveo- inizia con la curiosità del medico degli astronauti Randy Lovelace che aveva già esaminato tanti uomini ma continuava a chiedersi come avrebbero reagito le donne sottoposte alle stesse prove. L'incontro con l'aviatrice Jerrie Cobb ha poi trasformato la curiosità in un progetto e nella clinica di Lovelace all'epoca sono state selezionate 13 aviatrici che superarono tutti i test. Fra queste c'era anche Wally Funk che, con appena 22, era la più giovane del gruppo". Autrice di diversi saggi e libri di divulgazione scientifica come "Il Cielo é di tutti" (ed.Dedalo), Caraveo commenta che "Wally ha un sorriso fantastico, ...

