Solo la verità darebbe pace a Borsellino e alla sua scorta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un Paese non in grado di far luce sulle stragi che oscurano la sua democrazia e una parte delle sue istituzioni non può avere futuro e non può consegnare alle generazioni future neanche la speranza di una giustizia giusta. L’ultima occasione di riscatto è affidata ai nostri giovani. Gli unici a poter cambiare le sorti di questa Nazione se riusciranno a essere portatori die di giustizia. Su di loro Paoloriponeva tante speranze al punto da spingerlo a dire più volte che “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Sono convinto che sarà così perché anch’io ripongo tanta fiducia ...