Serena Bortone | l’ultimo saluto pieno di dolore | “Sono molto triste”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto tremendo nella vita di: il post commovente della conduttrice che gli da’. Lacrime e commozione. È un giorno davveroperche sui suoi canali sui social network ha avuto modo di esternare tutto il suoed il suo sgomento per la morte di una persona

Advertising

Antonio24120145 : @EnricoLetta @agora_dem @pdnetwork @PD_ROMA @gualtierieurope @andcasu @BrunoAstorre @PD_Lazio @Deputatipd… - BlogSocialTv1 : Il saluto di fine stagione della conduttrice e giornalista di @altrogiornorai1 Serena Bortone, ai lettori di… - franco_sala : @CelePistillo io chiedo cortesemente. Tu , non so neanche chi sei. Conosco gli amici colleghi - conduttori Nicola P… - BlogSocialTv1 : RT @BlogSocialTv1: Il saluto di fine stagione della conduttrice e giornalista di @altrogiornorai1 Serena Bortone, ai lettori di #blogsocial… - franco_sala : @davide_vecchi mi seguono gli amici grandi giornalisti e conduttori Nicola Porro , Mario Giodano , Veronica Gentili… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

sta vivendo lontana dalla televisione i mesi di riposo estivo, ma non manca mai di aggiornare i fan attraverso il suo profilo Instagram. La conduttrice sta condividendo sul social i ...Sconvolta e addolorata.trattiene a malapena le lacrime per la scomparsa di Graham Vick, regista visionario, strappato alla vita dal Covid . 'Tra le ultime cose viste ricordo il Flauto Magico dello Sferisterio ...Lutto tremendo nella vita di Serena Bortone: il post commovente della conduttrice che gli da' l'ultimo saluto. Lacrime e commozione.Serena Bortone sta vivendo lontana dalla televisione i mesi di riposo estivo, ma non manca mai di aggiornare i fan attraverso il suo profilo Instagram. La conduttrice sta condividendo sul social i suo ...