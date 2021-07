Reporter «attaccati». Ma Rabat nega tutto

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 19 luglio 2021) Cosa hanno in comune Edwy Plenel, fondatore del sito d’inchiesta francese Mediapart, Eric Zemmour, giornalista di Le Figaro, Rosa Moussaoui giornalista de L’Humanité o Omar Radi, giornalista marocchino e fondatore del quotidiano Le Desk? A prima vista niente, solo che tutti sono stati scelti come bersagli dai servizi segreti marocchini, in vista di una possibile infezione dei loro telefoni da parte del potente spyware Pegasus. Già lo scorso giugno 2020 Amnesty International aveva prodotto un report nel quale accusava i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.