Non solo "No Vax". Ecco i "Boh Vax": il 'partito' dei dubbiosi da convincere e vaccinare (Di lunedì 19 luglio 2021) Non No Vax, ma Boh Vax. Persone disorientate dalle notizie e dalle informazioni, spesso contrastanti, sui vaccini. Si tratta di una ‘zona grigia’ di indecisi, che costituisce una fetta importante della popolazione: secondo una recente survey di Iqvia - uno dei più importanti provider mondiali di dati sanitari - il 25 per cento della popolazione italiana è titubante nei confronti della vaccinazione anti-Covid e afferma che probabilmente si vaccinerà, ma non ne ha la certezza. L’indecisione è anche al centro di un recente episodio consumatosi in Campania, dove una telefonata dell’Asl ha convinto ben 750 dubbiosi a dire finalmente ‘sì’ all’immunizzazione. La campagna di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Non No Vax, ma Boh Vax. Persone disorientate dalle notizie e dalle informazioni, spesso contrastanti, sui vaccini. Si tratta di una ‘zona grigia’ di indecisi, che costituisce una fetta importante della popolazione: secondo una recente survey di Iqvia - uno dei più importanti provider mondiali di dati sanitari - il 25 per cento della popolazione italiana è titubante nei confronti della vaccinazione anti-Covid e afferma che probabilmente si vaccinerà, ma non ne ha la certezza. L’indecisione è anche al centro di un recente episodio consumatosi in Campania, dove una telefonata dell’Asl ha convinto ben 750a dire finalmente ‘sì’ all’immunizzazione. La campagna di ...

