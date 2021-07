Money In The Bank 2021 risultati, chi ha vinto la valigetta. Results WWE MITB 2021, spoiler 18 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Money In The Bank 2021 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021)In The...

Ultime Notizie dalla rete : Money The John Cena fa il suo ritorno in WWE: video e immagini del momento shock John Cena è finalmente tornato a casa . Dopo un anno di lontananza dal ring, il 16 volte campione del mondo ha fatto la sua apparizione shock al termine del main event di Money in the Bank ( qui potete leggere i risultati completi ) che ha visto Roman Reigns confermarsi Universal Champion. Ed è proprio l' Head of the Table a essere stato messo nel mirino del leader ...

WWE Money in the Bank, risultati e highlights dell'evento L'edizione 2021 di Money in the Bank è stata consegnata agli archivi. Tra incontri spettacolari, il coinvolgimento emotivo del WWE Universe e un ritorno shock al termine del main event , lo show non ha minimamente ...

WWE Money in the Bank, risultati e highlights dell’evento Tom's Hardware Italia WWE: Card finale di Money in the Bank 2021 Money in the Bank Ladder Match (maschile). Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins vs. King Nakamura. Money in the Bank Ladder Match (femmini ...

Money in the Bank 2021 Report - WWE Money in the Bank 2021 Report – WWE. . Il kickoff del pay-per-view inizia alle 01:00 italiane e, come di consueto, ci accolgono Kayla Braxton, Jerry “The King” Lawler, John “Bradshaw” Layfield e Peter ...

