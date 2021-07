Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una foto scattata in Siria mostra che diversi, che combattono aldi, utilizzano uniformeper deviare le loro colpe. Si pensa che Mosca abbia migliaia di appaltatori militari privati in Siria. Sebbene queste compagnie private siano illegali ina, il presidente Putin le utilizza per realizzare i suoi obiettivi all’estero.