Mercato auto Europa | in sei mesi quasi 2 milioni di vetture in meno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto

In modalitàsi ha una ripartizione bilanciata della coppia, mentre in dynamic la maggior parte ... Lancio sule prezzi di Audi RS 3 La nuova Audi RS 3 nella carrozzeria Sportback e Sedan ...Unrae , l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, analizza il momento di difficoltà delnel Vecchio Continente. Mentre la Commissione UE approva il "Fit for 55" e annuncia lo stop dal 2035 a tutti i motori ICE, compresi ibridi e plug - in, i dati deleuropeo di ...Le immatricolazioni di auto nuove green in Europa a giugno 2021 continuano a crescere: in UK meno di 1 auto nuova su 10 è diesel ...Affonda sul mercato il distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, che soffre con un calo del 5,15%.