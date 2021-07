L’apertura di AS sul Real Madrid: “L’ora degli autofinanziamenti” (Di lunedì 19 luglio 2021) L’edizione odierna di AS apre, in prima pagina, soffermandosi sul mercato del Real Madrid. Questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo: “L’ora degli autofinanziamenti “, con le immagini di Bale, Odegaard e Ceballos che sono rientrati alla casa blanca dopo i prestiti dello scorso anno. Tutti e tre faranno parte della rosa per la prossima stagione ed hanno un valore – secondo AS – pari a 85 milioni di euro. FOTO: Prima pagina AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) L’edizione odierna di AS apre, in prima pagina, soffermandosi sul mercato del. Questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo: ““, con le immagini di Bale, Odegaard e Ceballos che sono rientrati alla casa blanca dopo i prestiti dello scorso anno. Tutti e tre faranno parte della rosa per la prossima stagione ed hanno un valore – secondo AS – pari a 85 milioni di euro. FOTO: Prima pagina AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

