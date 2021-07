Insigne poteva lasciare il Napoli nel 2019! De Laurentiis aveva già individuato il suo sostituto (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne avrebbe potuto lasciare il Napoli già due anni fa. Gli azzurri erano pronti a lasciarlo partire qualora si fossero presentate offerte interessanti che però poi non arrivarono. Pare che il presidente De Laurentiis avesse già individuato il sostituto di Insigne, quest'ultimo sarebbe dovuto essere rimpiazzato da Hirving Lozano che poi è comunque arrivato al Napoli. Alla fine il capitano azzurro è rimasto, anche se oggi la situazione del suo rinnovo continua ad ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lorenzoavrebbe potutoilgià due anni fa. Gli azzurri erano pronti a lasciarlo partire qualora si fossero presentate offerte interessanti che però poi non arrivarono. Pare che il presidente Deavesse giàildi, quest'ultimo sarebbe dovuto essere rimpiazzato da Hirving Lozano che poi è comunque arrivato al. Alla fine il capitano azzurro è rimasto, anche se oggi la situazione del suo rinnovo continua ad ...

Advertising

Spazio_Napoli : Insigne poteva lasciare il Napoli nel 2019! De Laurentiis aveva già individuato il suo sostituto - LSquame : @DiegoDeLucaTwit non ho capito il senso del tweet. Insigne è un calciatore professionista e può chiedere quello che… - TOSADORIDANIELA : RT @fpezzellacapri: @DiegoDeLucaTwit Donnarumma ha ricevuto una offerta di ingaggio che il Milan non poteva pareggiare, ad Insigne basterà… - Mauri71o : @PaoloBorg @repubblica @SassuoloUS @Berardi25 Hai detto bene. Serviva esattamente uno che facesse quello che ha fat… - afradoc : RT @fpezzellacapri: @DiegoDeLucaTwit Donnarumma ha ricevuto una offerta di ingaggio che il Milan non poteva pareggiare, ad Insigne basterà… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne poteva L'urlo e gli inglesi ... che non so perché si sono sempre chiamate così, quando si poteva dire più semplicemente " leggi ...l'altezza media della nostra "banda bassotti" e colmi il divario che risulta evidente a vedere Insigne,...

Repubblica - Tre possibilità per Insigne: una è la più preoccupante Futuro Insigne: estrema incertezza Secondo quanto riferisce Repubblica al momento non c'è nessuna ... A parametro zero poteva uscire anche Milik, che solo per il rotto della cuffia ha accettato l'...

Retroscena Repubblica - Insigne poteva andare in Premier per 70-80 milioni Il Napoli Online Cucchiaio Osimhen ed Elmas show a Dimaro: assist e grandi giocate da esterno Il centrocampista macedone dimostra d'avere il 'piede caldo' e di poter assicurare più di una soluzione tattica al Napoli di Spalletti.

INSIGNE, De Laurentiis fissa il prezzo per la cessione Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato ed è chiaro che a questo punto potrebbe essere concreta l'ipotesi cessione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa ...

... che non so perché si sono sempre chiamate così, quando sidire più semplicemente " leggi ...l'altezza media della nostra "banda bassotti" e colmi il divario che risulta evidente a vedere,...Futuro: estrema incertezza Secondo quanto riferisce Repubblica al momento non c'è nessuna ... A parametro zerouscire anche Milik, che solo per il rotto della cuffia ha accettato l'...Il centrocampista macedone dimostra d'avere il 'piede caldo' e di poter assicurare più di una soluzione tattica al Napoli di Spalletti.Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato ed è chiaro che a questo punto potrebbe essere concreta l'ipotesi cessione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa ...