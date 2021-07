Generazione TikTok: Sofia Pannilini alias Zof (Di lunedì 19 luglio 2021) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao! Mi chiamo Sofia Pannilini, ma su TikTok ormai mi conoscono come Zof. Ho 23 anni e abito vicino Milano. I viaggi e la fotografia sono le mie più grandi passioni e tutti i miei profili sono incentrati su questo. Negli ultimi anni ho fatto tantissime esperienze che mi hanno portata a scoprire il mondo: ho lavorato come animatrice a Minorca, come concierge a Mykonos, come ragazza alla pari in Francia, mi sono anche trasferita per due mesi a Miami… ma l’esperienza che mi ha fatto crescere più di tutte è stata lavorare come assistente di volo per un anno e mezzo. Nella vita sono influencer e Content Creator in particolare creo contenuti legati ai viaggi, consigli di viaggio e su tutte le esperienze lavorative e non che si possono fare in giro per il mondo. Oltre a ciò, mi sto appassionando molto allo sport, in particolare a quelli estremi e alla musica. Ho sempre avuto il desiderio di imparare a suonare uno strumento, e proprio per questo, durante il lockdown, ho voluto imparare le basi del piano e dell’ukulele. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao! Mi chiamo Sofia Pannilini, ma su TikTok ormai mi conoscono come Zof. Ho 23 anni e abito vicino Milano. I viaggi e la fotografia sono le mie più grandi passioni e tutti i miei profili sono incentrati su questo. Negli ultimi anni ho fatto tantissime esperienze che mi hanno portata a scoprire il mondo: ho lavorato come animatrice a Minorca, come concierge a Mykonos, come ragazza alla pari in Francia, mi sono anche trasferita per due mesi a Miami… ma l’esperienza che mi ha fatto crescere più di tutte è stata lavorare come assistente di volo per un anno e mezzo. Nella vita sono influencer e Content Creator in particolare creo contenuti legati ai viaggi, consigli di viaggio e su tutte le esperienze lavorative e non che si possono fare in giro per il mondo. Oltre a ciò, mi sto appassionando molto allo sport, in particolare a quelli estremi e alla musica. Ho sempre avuto il desiderio di imparare a suonare uno strumento, e proprio per questo, durante il lockdown, ho voluto imparare le basi del piano e dell’ukulele.

