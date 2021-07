Florida Cup | oggi la decisione definitiva dell’Inter | due ipotesi

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter decideràse partecipare allaCup o meno Arriveràlain casa Inter sulla partecipazione o meno allaCup prevista negli USA nel prossimo fine settimana. A preoccupare il club nerazzurro è la diffusione della variante Delta del Coronavirus. “sarà chiaro se l’Inter parteciperà o no alla tournée in. A dispetto del contratto firmato (con tanto di penali) e del decollo previsto per giovedì (domenica match con l’Arsenal), il club ha chiesto agli organizzatori di essere esentato dal partire ...

inzaghiano : Nooo la Florida Cup è da vincere - SimoneTogna : Da #tuttosport: tra oggi e domani l'#inter prenderà una decisione sulla Florida i Cup. L'aumento dei contagi da cov…

Era prevista la partecipazione alla, in cui ci saranno anche Arsenal, Everton e Millonarios . Il volo per gli Stati Uniti è programmato per giovedì, ma difficilmente l'Inter salirà su ...E a fine settimana, direttamente negli Stati Uniti (se lasarà confermata), è atteso il rientro nei ranghi anche di Alexis Sanchez il cui futuro però, resta in discussione. INZAGHI LO ...Sarà una settimana di rientri importanti in casa Inter, che dopo l'esordio contro il Lugano, in cui Simone Inzaghi ha avuto a disposizione sostanzialmente soltanto gran parte delle riserve, è pronta a ...I salvadoregni dopo il successo all’esordio, si sono ripetuti nella seconda giornata ed hanno battuto per 2-0 la nazionale di Trinidad e Tobago. Dopo la rete di Vlijter, prima Campbell e poi Borges ha ...