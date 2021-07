Esce di strada e si schianta contro un albero, paura nella tarda serata a Flagogna (Di lunedì 19 luglio 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Notizie Simili: Il tornante Cimel di Forgaria messo in sicurezza con… Scontro tra auto e moto a Forgaria, una ragazza… Esce di casa e sparisce nel ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 19 luglio 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Notizie Simili: Il tornante Cimel di Forgaria messo in sicurezza con… Stra auto e moto a Forgaria, una ragazza…di casa e sparisce nel ...

Advertising

ArMa1518 : RT @Nerazzuriamo: Satriano andrà in prestito per giocare. Pinamonti esce ed entra Keita e Dumfries si allontana. Per Nandez la strada è lun… - SienaFree : Esce di strada sulla Siena-Bettolle e rimane incastrata nel veicolo: muore infermiera 52enne - Nerazzuriamo : Satriano andrà in prestito per giocare. Pinamonti esce ed entra Keita e Dumfries si allontana. Per Nandez la strada… - messveneto : Esce di strada con l’auto che finisce contro un albero - Frances52779614 : RT @sullanuvola: È veramente sconvolgente vedere la postina che esce dalla macchina consegna la posta risale in macchina, fa 10 mt. Giuro 1… -