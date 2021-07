Epic Games Store tra modifiche al profilo utente, anteprime e molto altro nel prossimo aggiornamento (Di lunedì 19 luglio 2021) L'Epic Games Store sta per aggiornarsi con nuovi miglioramenti all'orizzonte: secondo la pagina Trello dell'azienda, presto arriverà una nuova serie di funzionalità. Innanzitutto, Epic aggiungerà l'anteprima al passaggio del mouse sullo Store: ciò significa che i giocatori otterranno una nuova interazione dove, passando con il mouse su un gioco, apparirà una piccola scheda con un'anteprima dettagliata del titolo in questione, risparmiando così di dover cliccare sul gioco per aprire la sua pagina. Successivamente la società promette di perfezionare il servizio di achievement per i giochi. In maniera simile ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) L'sta per aggiornarsi con nuovi miglioramenti all'orizzonte: secondo la pagina Trello dell'azienda, presto arriverà una nuova serie di funzionalità. Innanzitutto,aggiungerà l'anteprima al passaggio del mouse sullo: ciò significa che i giocatori otterranno una nuova interazione dove, passando con il mouse su un gioco, apparirà una piccola scheda con un'anteprima dettagliata del titolo in questione, risparmiando così di dover cliccare sul gioco per aprire la sua pagina. Successivamente la società promette di perfezionare il servizio di achievement per i giochi. In maniera simile ...

