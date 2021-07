Diletta Leotta e Can Yaman presto sposi? L’indiscrezione grazie al padre Guven (Di lunedì 19 luglio 2021) Fiori d’arancio per Diletta Leotta e Can Yaman? Pare proprio che le nozze tra la coppia più famosa e discussa dell’anno siano più vicine di quanto si pensi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che il romantico viaggio in Turchia, durante la quale la conduttrice ha conosciuto i genitori del fidanzato, sia stato decisivo per prendere questa decisione. A diffondere per primo questa notizia in esclusiva per un giornale turco, è stato proprio il padre di Can, Guven. Il futuro suocero della Leotta, infatti, ha fatto sapere ai fan del figlio, che le nozze potrebbero essere ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) Fiori d’arancio pere Can? Pare proprio che le nozze tra la coppia più famosa e discussa dell’anno siano più vicine di quanto si pensi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che il romantico viaggio in Turchia, durante la quale la conduttrice ha conosciuto i genitori del fidanzato, sia stato decisivo per prendere questa decisione. A diffondere per primo questa notizia in esclusiva per un giornale turco, è stato proprio ildi Can,. Il futuro suocero della, infatti, ha fatto sapere ai fan del figlio, che le nozze potrebbero essere ...

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - HibetSocial : Prosegue a gonfie vele la relazione tra #DilettaLeotta e #CanYaman: un’estate d’amore, ma non solo... - URozinska : RT @Diletta19497281: Un profumo creato con passione e amore accanto alla sua fidanzata la bellissima Diletta Leotta ?????#CanYamanManiaPerfu… - Diletta19497281 : Un profumo creato con passione e amore accanto alla sua fidanzata la bellissima Diletta Leotta ?????#CanYamanManiaPerfume - infoitcultura : Diletta Leotta, vicine le nozze con Can Yaman -