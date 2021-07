David Randall | un giornalista quasi perfetto

Advertising

repubblica : E' morto David Randall, scrisse 'Il giornalista quasi perfetto' - jan_novantuno : 'Se hai vissuto l'era delle grandi redazioni [...], l'era in cui potevi lavorare a un articolo per tre settimane pu… - ilcronistanews : C’era una volta il vero giornalismo - d_cassandro : RT @JacZan: C’era una volta il vero giornalismo. David Randall è morto nel luglio del 2021 all’età di 70 anni. In questa intervista video d… - JacZan : C’era una volta il vero giornalismo. David Randall è morto nel luglio del 2021 all’età di 70 anni. In questa interv… -

Ultime Notizie dalla rete : David Randall

Nel luglio 2021 è morto a Croydon, vicino a Londra, il giornalista britannico. Aveva settant'anni, era stato vicedirettore dell'Observer e poi aveva lavorato per l'Independent on Sunday. Dal 2003 collaborava con Internazionale e fin dal 2007 aveva partecipato a ...È morto a 70 anni, ex vicedirettore dell' Observer . Nato a Ipswich, nel Suffolk, nel 1951 , i suoi inizi nel giornalismo risalgono agli studi di economia a Cambridge , quando è stato ...Da un settimanale di provincia alla stampa nazionale e internazionale, dalle vecchie tipografie alle nuove tecniche di giornalismo: la passione di David Randall per il giornalismo non aveva confini. L ...In seguito, Randall è entrato a far parte del quotidiano Independent come dirigente editoriale senior, prima di ritirarsi per dedicarsi ai suoi hobby - il golf, il giardinaggio - e alla scrittura. Que ...