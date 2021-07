Advertising

anteprima24 : ** Cusano Mutri, un incontro sulla centralità del diritto allo #Studio nella rieducazione dei #Detenuti **… - Casertasera : CUSANO MUTRI, DRAMMA NEL TUNNEL, MUORE ANZIANA DONNA - TV7Benevento : TRAGEDIA NELLA GALLERIA CUSANO MUTRI - CERRETO SANNITA. SBANDA CON AUTO, MUORE UNA 79ENNE... -

Ultime Notizie dalla rete : Cusano Mutri

. Il suo cuore si è fermato per sempre al Fatebenefratelli, dove è giunta in condizioni gravissime. I medici hanno provato a salvarla, ma non c'è stato nulla da fare per una 79enne di ...Incidente mortale domenica nel tardo pomeriggio all'interno della galleria nel tratto- Cerreto Sannita. A perdere la vita una 79enne diche viaggiava a bordo di alla cui guida era il marito di 88 anni. Secondo una prima ricostruzione la vettura una Volkswagen,...Domenica di sangue sulle strade sannite. Nel pomeriggio di ieri, sulla strada che collega Cusano Mutri a Cerreto Sannita, all’interno della galleria, un’auto, una Volkswagen Polo guidata da un 88enne, ...Incidente mortale domenica nel tardo pomeriggio all’interno della galleria nel tratto Cusano Mutri – Cerreto Sannita. A perdere la vita una 79enne di Cusano Mutri che viaggiava a bordo di alla cui ...