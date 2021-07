Cristiano Ronaldo Icardi, scambio naufragato? Tutta colpa del Real Madrid (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scambio tra Juventus e PSG che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo e Icardi potrebbe essere già naufragato Naufraga già l’idea di scambio tra Juventus e Paris Saint-Germain? Nelle scorse ore si era paventato di un affare tra le due squadre con Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo pronti a cambiare maglia, con Kylian Mbappè al Real Madrid. Radio Marca però mette la parola fine: il Real Madrid, per bocca di Florentino Perez, avrebbe chiuso la campagna acquisti vista la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Lotra Juventus e PSG che coinvolgerebbepotrebbe essere giàNaufraga già l’idea ditra Juventus e Paris Saint-Germain? Nelle scorse ore si era paventato di un affare tra le due squadre con Mauropronti a cambiare maglia, con Kylian Mbappè al. Radio Marca però mette la parola fine: il, per bocca di Florentino Perez, avrebbe chiuso la campagna acquisti vista la ...

Advertising

TheSunFootball : Juventus and PSG 'considering sensational exchange deal involving Cristiano Ronaldo' - Gazzetta_it : Cristiano #Ronaldo sui social: 'Ore di decisioni'. Ma sarà con la #Juve il 26 - EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - Ndeyooou : RT @jacquds: Le mercato du PSG ???? ?Georginio Winjdaldum ???? ?Achraf Hakimi ???? ?Sergio Ramos ???? ?Gigio Donnarumma ???? ?Théo Hernandez ???? ?Jo… - PSGInMyBlood : RT @jacquds: Le mercato du PSG ???? ?Georginio Winjdaldum ???? ?Achraf Hakimi ???? ?Sergio Ramos ???? ?Gigio Donnarumma ???? ?Théo Hernandez ???? ?Jo… -