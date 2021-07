Condannati i due americani che aiutarono Carlos Ghosn a fuggire (Di lunedì 19 luglio 2021) Un tribunale di Tokyo, in Giappone, ha condannato due cittadini statunitensi accusati di aver aiutato l’ex capo di Nissan e Renault, Carlos Ghosn, a scappare dal Giappone e arrivare in Libano, nonostante fosse in libertà vigilata con condizioni molto restrittive: era in attesa di essere processato per le accuse di aver deliberatamente sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa e di aver utilizzato beni aziendali a fini personali quando era a capo di Nissan. I due Condannati sono Michael Taylor, ex membro delle forze speciali dell’esercito statunitense ed esperto in antiterrorismo, che lavora da tempo nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Un tribunale di Tokyo, in Giappone, ha condannato due cittadini statunitensi accusati di aver aiutato l’ex capo di Nissan e Renault,, a scappare dal Giappone e arrivare in Libano, nonostante fosse in libertà vigilata con condizioni molto restrittive: era in attesa di essere processato per le accuse di aver deliberatamente sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa e di aver utilizzato beni aziendali a fini personali quando era a capo di Nissan. I duesono Michael Taylor, ex membro delle forze speciali dell’esercito statunitense ed esperto in antiterrorismo, che lavora da tempo nella ...

Giappone: due complici nella fuga di Ghosn condannati a 24 e 20 mesi di carcere Due americani sono stati condannati da un tribunale di Tokyo per aver aiutato Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault - Nissan, a fuggire dal Giappone alla fine del ...

