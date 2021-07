Concorso STEM: troppi bocciati senza chiarezza, al buio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Concorso STEM è stato avviato d'urgenza con provvedimenti ad hoc, ma chi non ha raggiunto il punteggio minimo previsto per la procedura si è visto escludere e non potrà accedere alle immissioni in ruolo, in violazione delle regole comparative di selezione nei concorsi pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilè stato avviato d'urgenza con provvedimenti ad hoc, ma chi non ha raggiunto il punteggio minimo previsto per la procedura si è visto escludere e non potrà accedere alle immissioni in ruolo, in violazione delle regole comparative di selezione nei concorsi pubblici. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso STEM: troppi bocciati senza chiarezza, al buio - TecnicaScuola : Concorso Stem orale. Come prepararsi? Tra i criteri di valutazione focus su ambienti di apprendimento --… - TecnicaScuola : Concorso STEM, ecco i quadri di riferimento per le prove orali e pratiche [PDF] -- - ProDocente : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, chi supera prove concorso STEM entro 31 luglio può inserirsi? - GazzettaDellaSc : Concorso discipline STEM, griglie nazionali di valutazione prova orale e pratica. Per inglese da 0 a 10… -