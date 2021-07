Comitato FinTech: digitalizzare la finanza in una sandbox (Di lunedì 19 luglio 2021) È entrato in vigore il decreto che disciplina l’operatività e le attribuzioni del Comitato FinTech, quale cabina di regia istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech). Si tratta di un’iniziativa innovativa che rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione del Paese. Per la prima volta, infatti, l’Italia si dota di una sandbox regolamentare, uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Si legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) È entrato in vigore il decreto che disciplina l’operatività e le attribuzioni del, quale cabina di regia istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-). Si tratta di un’iniziativa innovativa che rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione del Paese. Per la prima volta, infatti, l’Italia si dota di unaregolamentare, uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Si legge ...

