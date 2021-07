CIA Savona | inaugurazione di due nuove strutture a Sassello; riattivare bandi Psr entro il 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CIA Savona

IVG.it

Cosìal termine della Festa del Grano di Sassello che ha visto l'inaugurazione di due nuove strutture zootecniche e di allevamento presentate dalla famiglia Romano, protagonista di una ...Sassello. "Auspichiamo una riattivazione dei bandi Psr rivolte alle imprese e per garantire così nuovi investimenti delle aziende necessari per la ripartenza del settore e delle filiere agricole".Sassello. “Auspichiamo una riattivazione dei bandi Psr rivolte alle imprese e per garantire così nuovi investimenti delle aziende necessari per la ripartenza del settore e delle filiere agricole”. Cos ...Savona - Dopo l'inaugurazione di venerdì 16 luglio, la Festa del Grano a Sassello entra nel vivo nel weekend. Ritorna la possibilità di una festa per adulti e bambini a stretto contatto con il mondo d ...