Chi è Robert F. Kennedy Jr, il nipote di JFK influencer e leader della disinformazione no-Vax (Di lunedì 19 luglio 2021) È stata battezzata disinformation dozen, dozzina della disinformazione. Si tratta di quel ristrettissimo gruppo di personalità che negli Usa genera quasi due terzi della disinformazione sui vaccini anti-Covid via Facebook e Twitter. Un report realizzato dal Center for Countering Digital Hate e dall’Anti-Vax Watch afferma che queste 12 persone sono responsabili del 65% di tutti i post e tweet sui temi ricondivisi e cari ai negazionisti. L’analisi è stata realizzata analizzando 812 mila contenuti sui social tra il 1° febbraio e il 16 marzo. della dozzina, scrivono gli autori, fanno parte medici no vax, guru ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) È stata battezzata disinformation dozen, dozzina. Si tratta di quel ristrettissimo gruppo di personalità che negli Usa genera quasi due terzisui vaccini anti-Covid via Facebook e Twitter. Un report realizzato dal Center for Countering Digital Hate e dall’Anti-Vax Watch afferma che queste 12 persone sono responsabili del 65% di tutti i post e tweet sui temi ricondivisi e cari ai negazionisti. L’analisi è stata realizzata analizzando 812 mila contenuti sui social tra il 1° febbraio e il 16 marzo.dozzina, scrivono gli autori, fanno parte medici no vax, guru ...

Chi è Robert F. Kennedy Jr, il nipote di JFK influencer e leader della disinformazione no-Vax Il nipote dell'ex presidente Usa, insieme ad altre 11 personalità, è responsabile del 65% di tutti i post su temi condivisi e cari ai negazionisti negli Usa ...

