Bianchi | Scuola in presenza priorità assoluta Il Cdm deciderà sull' obbligo dei vaccini per i prof

"Dobbiamo guardare con fiducia alla ripartenza delle scuole. Stiamo lavorando moltissimo su questo, e abbiamo da tempo messo la Scuola in presenza come la nostra priorità assoluta". Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: a settembre la Scuola dovrà essere in presenza. "Lo abbiamo detto dall'inizio, quando durante l'ultima ondata abbiamo voluto che i bambini rimanessero a Scuola e facessero gli esami in presenza. Anche l'apporto della Scuola in estate, grande successo, ha consentito di recuperare ...

