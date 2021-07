Atalanta, rientrano i primi nazionali: sul mercato un paio di cessioni per dare l’assalto a Boga (Di lunedì 19 luglio 2021) Archiviato anche il secondo test, 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, l’Atalanta si appresta a iniziare la sua seconda settimana di ritiro al centro Bortolotti di Zingonia dove a giorni dovrebbero rientrare i primi nazionali impegnati a Euro 2020. I primi a presentarsi dovrebbero essere de Roon, Gosens e Pasalic, che hanno terminato la propria avventura agli ottavi di finale e sono attesi già martedì, così come Ruslan Malinovskyi che però si è operato all’ernia addominale e ha risposto alla convocazione di lunedì scorso nonostante l’intervento che lo terrà lontano dai campi per sei settimane. Poi alla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Archiviato anche il secondo test, 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, l’si appresta a iniziare la sua seconda settimana di ritiro al centro Bortolotti di Zingonia dove a giorni dovrebbero rientrare iimpegnati a Euro 2020. Ia presentarsi dovrebbero essere de Roon, Gosens e Pasalic, che hanno terminato la propria avventura agli ottavi di finale e sono attesi già martedì, così come Ruslan Malinovskyi che però si è operato all’ernia addominale e ha risposto alla convocazione di lunedì scorso nonostante l’intervento che lo terrà lontano dai campi per sei settimane. Poi alla ...

