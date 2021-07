Amici: quando parte la nuova edizione? (Di lunedì 19 luglio 2021) quando comincerà la prossima stagione di Amici? Dopo il successo dell’ultima edizione, Maria De Filippi è pronta a ripartire con il talent che ha visto il trionfo di Giulia Stabile. Quest’anno, Amici inizierà in anticipo rispetto alle scorse edizioni ma questa non sarà l’unica novità! I casting per la prossima edizione di Amici sono già aperti: testimonial speciale negli studi di Roma è stata la ballerina Giulia Stabile Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021)comincerà la prossima stagione di? Dopo il successo dell’ultima, Maria De Filippi è pronta a ripartire con il talent che ha visto il trionfo di Giulia Stabile. Quest’anno,inizierà in anticipo rispetto alle scorse edizioni ma questa non sarà l’unica novità! I casting per la prossimadisono già aperti: testimonial speciale negli studi di Roma è stata la ballerina Giulia Stabile Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

teatrolafenice : ?? «Quando si scoprirà il centro dell’universo, molte persone saranno dispiaciute nello scoprire che non sono loro»… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - marcofurfaro : Quando c'è in gioco la vita delle persone, non ci sono mediazioni che tengano: la buona politica sceglie e si schie… - pozzzzzzz : se è vero che quando una ti aggiunge agli amici più stretti ti vuole trombare allora perché io non ho ancora scopato dove sto sbagliando - tizianossong : RT @dolanmyloves: Le vere amicizie sono davvero poche e rare, tenetevele strette. La maggior parte degli amici si allontanano quando hanno… -