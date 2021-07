Alluvione nel nord Europa, 165 vittime accertate ma anche molti dispersi (Di lunedì 19 luglio 2021) La catastrofe inciderà anche sulle prossime elezioni che sceglieranno chi sostituirà Angela Merkel dopo 16 anni. Ieri la cancelliera era in visita ad Adenau, uno dei luoghi più ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) La catastrofe incideràsulle prossime elezioni che sceglieranno chi sostituirà Angela Merkel dopo 16 anni. Ieri la cancelliera era in visita ad Adenau, uno dei luoghi più ...

Advertising

DPCgov : Alluvione #Belgio, concluso il lavoro di @emergenzavvf che hanno contribuito al soccorso della popolazione colpita… - SandraBattisti : Nel Belgio colpito dall'alluvione, i Giovani per la Pace di Liegi si uniscono agli aiuti e riabilitano un centro di… - lofioramonti : RT @Facciamo_ECO: Cos'altro aspettiamo per realizzare che siamo già nel vivo della #crisiclimatica? #AngelaMerkel dinnanzi alla devastazion… - Facciamo_ECO : Cos'altro aspettiamo per realizzare che siamo già nel vivo della #crisiclimatica? #AngelaMerkel dinnanzi alla devas… - AlessiaPesaresi : RT @santegidionews: Nel Belgio colpito dall'alluvione, i Giovani per la Pace di Liegi si uniscono agli aiuti e riabilitano un centro di acc… -