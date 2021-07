Violento nubifragio sulla città | strade allagate e interi quartieri sommersi dall’acqua

(Di domenica 18 luglio 2021) Dopo aver provocato morte e distruzione nel centro Europa il maltempo arriva anche sul Belpaese. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio untemporale si è abbattutodi Palermo. I vigili del fuoco in appena tre ore, a partire dalle 04:00, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati ine sottopassaggi. Proprio nella giornata di sabato la Protezione Civile aveva diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Come già accaduto in passato l’attività dei pompieri si è concentrata su alcune zone, in ...

PALERMO - Un nubifragio si è abbattuto in nottata su Palermo dove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade ... Un nubifragio si è abbattuto in nottata su Palermo dove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade ...