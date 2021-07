Vacanzieri in rientro dalla Spagna | l' Ulss | ' Isolatevi e fate subito un tampone'

(Di domenica 18 luglio 2021) La quarta ondata in Europa (e non solo) è ormai una realtà. Continuano ad aumentare i casi indove solo tre giorni fa sono state notificate 27.688 nuove infezioni (di cui la maggior parte sono ...

giuliazoo : @lucarango88 In Lombardia c’e’ il rientro del primo turno vacanzieri.. #Summer2020.2 -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanzieri rientro

TrevisoToday

La quarta ondata in Europa (e non solo) è ormai una realtà. Continuano ad aumentare i casi in Spagna dove solo tre giorni fa sono state notificate 27.688 nuove infezioni (di cui la maggior parte sono ...Nel caso poi uno o più passeggeri dovessero risultare positivi al, questi dovranno rimanere ... A tutela deiabbiamo previsto in accordo con le strutture croate una formula ...Scendono sotto 1,5 milioni gli italiani che durante l'estate hanno deciso di trascorrere una vacanza all'estero dove in molti Paesi si registra una ripresa dei contagi con disagi ...Il Dg Francesco Benazzi: "La variante Delta è molto contagiosa, si trasmette facilmente e crea grossi problemi. Chiediamo a chi ritorna da viaggi all'estero di autodenunciarsi" ...