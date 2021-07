Uomini e Donne | Ida Platano furiosa contro chi la critica per i filtri su IG | “Sono uguale”

(Di domenica 18 luglio 2021) Idasbotta su Instagram: il motivo Ancora una volta Idaè finita al centro delle polemiche social. Nello specifico, la dama del Trono over direcentemente è finita nel mirino degli haters che non smettono mai di puntarle il dito. Stavolta questi utenti web siscagliatil’ex L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

perezreverte : Grazie al mio amico e traduttore Bruno Arpaia @club_dante, gli uomini e le donne de La Noche Triste di Tenochtitlán… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - rodillas69 : RT @Anpinazionale: Il 18 luglio 1944 il comandante partigiano Walter Suzzi, 19 anni, veniva fucilato a Ravenna dai criminali fascisti dopo… - leopardi_silvia : RT @DeStefanoCris: “Mia madre era un’eroina nazionale e un maggiore dell’esercito: da lei dovevo difendermi, non dagli uomini. La potenza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Abbiamo squadre che potrebbero darci una gioia come quella di Wembley, dalla pallavolo,, alla pallanuoto, sperando che il miracolo del basket, dopo la qualificazione a Belgrado contro ...... ma anche apiù mature, curiose e amanti dei viaggi, appassionate e innovative, a loro agio con i nuovi linguaggi di comunicazione. E a lettori, giovanimaturi, che amano ...ITALIA - L'Italia, come oramai è ben noto, è un "Paese di anziani", causa anche tasso di natalità negativo. Questo, come immaginabile, porta naturalmente ...Samantha Curcio annuncia la fine della storia d'amore con Alessio Cennicola: l'ex tronista di Uomini e Donne sperava di salvare la sua relazione ...