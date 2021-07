Ubisoft annuncerà un nuovo gioco di Tom Clancy domani – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 18 luglio 2021) Un po’ a sorpresaha detto su Twitter cheunambientato nell’universo di Tom.. In una domenica estiva piuttosto sonnecchiosa, a sorpresaha annunciato su Twitter il suo prossimo annuncio. Nella giornata dialle 20 il colosso francese ha detto che svelerà unambientato nell’universo di Tom.Tomorrow, things are going to get wild Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom ...