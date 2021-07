Tiro a volo, Lorenzo Ferrari vince la seconda edizione del Trofeo Roberto Scalzone (Di domenica 18 luglio 2021) A Lonato del Garda è andata in scena la seconda edizione del Trofeo “Roberto Scalzone”, manifestazione di trap maschile con gara formula olimpica, cioè con finale con un colpo solo in canna, dedicata al figlio di Angelo Scalzone, oro olimpico a Monaco 1972. In finale a vincere è stato Lorenzo Ferrari con 46/50, battendo Jacopo Cipriani, secondo con 45/50, mentre in terza posizione si è piazzato Valerio Grazini, riserva a casa dell’Italia alle Olimpiadi, con 36/40. Quarta posizione per Daniele Resca con 30/35, seguito da Angelo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) A Lonato del Garda è andata in scena ladel”, manifestazione di trap maschile con gara formula olimpica, cioè con finale con un colpo solo in canna, dedicata al figlio di Angelo, oro olimpico a Monaco 1972. In finale are è statocon 46/50, battendo Jacopo Cipriani, secondo con 45/50, mentre in terza posizione si è piazzato Valerio Grazini, riserva a casa dell’Italia alle Olimpiadi, con 36/40. Quarta posizione per Daniele Resca con 30/35, seguito da Angelo ...

