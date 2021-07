STEFANO SENSI e GIULIA AMODIO matrimonio del 17 luglio 2021

Advertising

SkySport : Stefano Sensi sposa Giulia Amodio: un matrimonio da favola a Ostuni. FOTO #SkySport #StefanoSensi #Sensi… - underoostom : ieri Stefano Sensi si è sposato, guardate che belli?????? - moretta73873514 : RT @NicoSchira: Oggi a Ostuni le nozze di Stefano #Sensi. Il centrocampista dell’#Inter (in permesso dal club nerazzurro) ha sposato la sto… - beppeinterista : Ieri in particolare mi è piaciuta tantissimo la gara di #Stefano #Sensi - andreastoolbox : Stefano Sensi e Giulia Amodio, il sì con 300 invitati, la sposa: Oggi sono felice -

Ultime Notizie dalla rete : STEFANO SENSI

Corriere dello Sport

... etico e giusto dirlo anche se ciò potrebbe rovinare la corrispondenza di amorositra il M5S ...Patuanelli che ha promosso il suo impegno sul tema. Rivolgendosi agli allevatori che si ...Festa grande a Ostuni , in Puglia, dove il calciatore dell'Interha sposato la sua Giulia Amodio , dopo cinque anni di fidanzamento. Giulia è nata a Brindisi ma è cresciuta in Romagna, tanto che i due si erano conosciuti quandogiocava nel ...Il centrocampista durantino dell’Inter e la bella influencer, cesenate d'adozione, hanno suggellato il loro amore nella Cattedrale della città pugliese. Poi festa per tutta la notte ...Il giorno dopo il giocatore su ha ricordato così un giorno speciale: "Il giorno più bello della nostra vita. Il giorno dove i nostri cuori si sono uniti in un grande amore. Il giorno che porteremo per ...