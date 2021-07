Softball, l’Italia chiude con una vittoria i test in vista di Tokyo 2020 (Di domenica 18 luglio 2021) l’Italia del Softball chiude con una vittoria per 2-0 la serie di amichevoli in Giappone a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sendai le Azzurre hanno sconfitto nuovamente l’Honda Reverta Tochigi, formazione che milita nella Japan Softball League. Quattro vittorie e un pareggio dunque il bilancio di queste ultimi cinque test prima del torneo olimpico. Le Azzurre si trasferiranno martedì 20 luglio a Fukushima, dove mercoledì 21 inizierà il torneo a cinque cerchi con l’Italia che incontrerà gli Stati Uniti. Dopo aver ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)delcon unaper 2-0 la serie di amichevoli in Giappone a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di. A Sendai le Azzurre hanno sconfitto nuovamente l’Honda Reverta Tochigi, formazione che milita nella JapanLeague. Quattro vittorie e un pareggio dunque il bilancio di queste ultimi cinqueprima del torneo olimpico. Le Azzurre si trasferiranno martedì 20 luglio a Fukushima, dove mercoledì 21 inizierà il torneo a cinque cerchi conche incontrerà gli Stati Uniti. Dopo aver ...

Advertising

sportface2016 : #Softball, l'#Italia chiude con una vittoria la serie di amichevoli in Giappone prima delle #Olimpiadi di… - 1000Cuori : ?? Italia Softball - Una medaglia per l'Italia e per Enrico ?? - njallsecs : La squadra di Softball italiana è campione d'Europa per la seconda volta La squadra di calcio della nazionale ha vi… - il_piccolo : La storia di Koutsoyanopulos, figlia di una mula emigrata negli States e nipote del portiere alabardato Vitti - OA_Sport : Softball: per l'Italia arriva un pari dopo le prime tre vittorie a Sendai nella preparazione olimpica -