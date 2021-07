Roma, 2-0 alla Ternana. A segno Carles Perez e Kumbulla (Di domenica 18 luglio 2021) La seconda amichevole per la Roma si è chiusa sul 2-0 contro la Ternana. La gara è stata decisa dalle reti di Carles Perez e Kumbulla. Si sono rivisti in campo rispetto alla partita col Montecatini Karsdorp, El Shaarawy e Dzeko, oggi capitano. Ancora out Pellegrini, Veretout e Calafiori, che potrebbero rientrare con la Triestina il 21 luglio. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) La seconda amichevole per lasi è chiusa sul 2-0 contro la. La gara è stata decisa dalle reti di. Si sono rivisti in campo rispettopartita col Montecatini Karsdorp, El Shaarawy e Dzeko, oggi capitano. Ancora out Pellegrini, Veretout e Calafiori, che potrebbero rientrare con la Triestina il 21 luglio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

