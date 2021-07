Regina King: «Non lasciare che le paure ti zittiscano» (Di domenica 18 luglio 2021) Un eclettismo così si vede raramente. Regina King, Premio Oscar per Se la strada potesse parlare, lo scorso anno ha debuttato con successo dietro la macchina da presa per Quella notte a Miami…, eppure continua ad essere amatissima per le molte incursioni nel mondo pop, compreso il ruolo di preside nella serie cult The Big Bang Theory. Una vera e propria forza della natura, ha accettato con slancio l’invito di Salma Hayek di raccontarsi durante il talk al femminile Women in motion di Kering, il prestigioso appuntamento che da un decennio ormai convoglia sulla Croisette voci di spessore dello showbusiness. E ha sorpreso il pubblico con un look decisamente pop firmato da Gucci, una specie di cheerleader parisienne Anni Cinquanta. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Un eclettismo così si vede raramente. Regina King, Premio Oscar per Se la strada potesse parlare, lo scorso anno ha debuttato con successo dietro la macchina da presa per Quella notte a Miami…, eppure continua ad essere amatissima per le molte incursioni nel mondo pop, compreso il ruolo di preside nella serie cult The Big Bang Theory. Una vera e propria forza della natura, ha accettato con slancio l’invito di Salma Hayek di raccontarsi durante il talk al femminile Women in motion di Kering, il prestigioso appuntamento che da un decennio ormai convoglia sulla Croisette voci di spessore dello showbusiness. E ha sorpreso il pubblico con un look decisamente pop firmato da Gucci, una specie di cheerleader parisienne Anni Cinquanta.

