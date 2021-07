Raikkonen e Giovinazzi via dall’Alfa Romeo?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 luglio 2021) La squadra AlfaRacing 2022 potrebbe comporsi di Kimie di Antonio…oppure no. In occasione del GP di Gran Bretagna, il team principal Frederic Vasseur ha parlato delle opzioni che anno per l’immediato futuro. I due piloti titolari hanno chance di essere confermati, ma possono anche essere rimpiazzati. La decisione verrà presa in seguito. Intanto, la scuderia nota come Sauber ha già messo al sicuro ilsuo avvenire, rinnovando con la casa del Portello per i prossimi tre anni. Un passo avanti nello Sprint Saturday per AlfaOrlen Alfae ...