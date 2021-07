Occhi blu | Michela Cescon esordisce alla regia | “Ho trasformato Valeria Golino in un samurai”

(Di domenica 18 luglio 2021) La video intervista ae Ivano De Matteo, regista e protagonista diblu, film d'esordio della regista connel ruolo di una rapinatrice di banche. Presentato fuori concorso al 67esimo Taormina Film Festival, è in sala dall'otto luglioBlu, film d'esordio di, che si ispira al genere dei polar francesi. Girato in una Roma prevalentemente notturna, segue le avventure criminali di, donna dal passato misterioso che rapina banche e viaggia in moto. A interpretarla è ...

La video intervista a Michela Cescon e Ivano De Matteo, regista e protagonista di Occhi blu, film d'esordio della regista con Valeria Golino nel ruolo di una rapinatrice di banche. Presentato fuori co ...