Napoli straripante in amichevole | dodici gol alla Bassa Anaunia e Spalletti si gode un super Osimhen

(Di domenica 18 luglio 2021) E’ unin. La squadra di, nel primo test stagionale a Dimaro, batte con un netto 12-0 la, formazione dilettantistica locale in un incontro ormai divenuto classico nel precampionato. In particolare, brilla Victorcon quattro gol a referto nel primo tempo, poi nella ripresa entrano le riserve e continuano a segnare con regolarità ampliando di continuo la forbice nel punteggio. IL RACCONTO DEL MATCH – Gli azzurri partono a tutta birra fin dai minuti iniziali e arriva il gol del vantaggio di Eljif Elmas dopo appena ...

sportface2016 : #Napoli straripante in amichevole, dodici gol alla #BassaAnaunia e Spalletti si gode un super Osimhen -

Era inevitabile che loEuropeo del classe '97, inserito nella Top 11 della Uefa, ... di Claudio Franceschini) CALCIOMERCATO/ Koulibaly chiede un incontro con ADL: su lui 3 club di ...Jorginho 9 - Esubero deldi Benitez , Sarri ha regalato al mondo (e fortunatamente all'... qualità e una saggezza che alla sua età non è scontata, in altre si affida troppo alla sua...E’ un Napoli straripante in amichevole. La squadra di Spalletti, nel primo test stagionale a Dimaro, batte con un netto 12-0 la Bassa Anaunia, formazione dilettantistica locale in un incontro ormai ...Donnarumma mette la firma sull'Europeo, Bonucci e Chiellini superlativi, Immobile la nota stonata. Bene Shaw e Pickford tra gli inglesi.