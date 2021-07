Maltempo in Germania: 156 morti, continuano le piogge intense (Di domenica 18 luglio 2021) . Le ultime notizie. Il bilancio delle vittime del Maltempo estremo in Germania è salito ancora: sono 156 i morti accertati finora. Il numero è stato comunicato dalla polizia tedesca. Mentre sembra ridimensionato, fortunatamente, il numero dei dispersi. Centinaia di persone che non si trovavano più, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 luglio 2021) . Le ultime notizie. Il bilancio delle vittime delestremo inè salito ancora: sono 156 iaccertati finora. Il numero è stato comunicato dalla polizia tedesca. Mentre sembra ridimensionato, fortunatamente, il numero dei dispersi. Centinaia di persone che non si trovavano più, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

