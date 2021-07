Love is in the air, trame dal 19 al 23 luglio: un duro colpo per Selin (Di domenica 18 luglio 2021) A Love is in the air Eda e Serkan continueranno ad essere i grandi protagonisti anche nel corso della nuova settimana di programmazione, come testimoniano le trame dal 19 al 23 luglio. Dopo averle dichiarato i propri sentimenti, Bolat riporterà a casa la ragazza, ma lei gli dirà che per i primi tempi è meglio non dire a nessuno che si sono fidanzati. Intanto, Ayfer e le amiche di Eda saranno sorprese per la decisione della fioraia di non partire più per l'Italia. In seguito, Selin, in compagnia di Ferit, vedrà Serkan e Eda in atteggiamenti intimi. Il giorno dopo, Ayfer proverà ad ipnotizzare la nipote con l'impasto dei ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 luglio 2021) Ais in the air Eda e Serkan continueranno ad essere i grandi protagonisti anche nel corso della nuova settimana di programmazione, come testimoniano ledal 19 al 23. Dopo averle dichiarato i propri sentimenti, Bolat riporterà a casa la ragazza, ma lei gli dirà che per i primi tempi è meglio non dire a nessuno che si sono fidanzati. Intanto, Ayfer e le amiche di Eda saranno sorprese per la decisione della fioraia di non partire più per l'Italia. In seguito,, in compagnia di Ferit, vedrà Serkan e Eda in atteggiamenti intimi. Il giorno dopo, Ayfer proverà ad ipnotizzare la nipote con l'impasto dei ...

