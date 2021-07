Inter e Milan, due modi differenti di ricominciare il cammino (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato di prime amichevoli stagionali per Inter e Milan: le prime due classificate dello scorso campionato ripartono con indicazioni diverse Inter e Milan ritrovano confidenza con il campo dopo la pausa dedicata alle vacanze e agli Europei. Dopo aver battagliato a lungo per l’ultima Serie A, prima della veemente accelerazione nerazzurra, le due rivali cittadine hanno ripreso nello stesso giorno il ciclo delle amichevoli precampionato ottenendone indicazioni contrastanti o giù di lì. I campioni d’Italia in carica, infatti, si sono imposti sul Lugano solamente dopo i calci di rigore e dopo aver sofferto addirittura il doppio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato di prime amichevoli stagionali per: le prime due classificate dello scorso campionato ripartono con indicazioni diverseritrovano confidenza con il campo dopo la pausa dedicata alle vacanze e agli Europei. Dopo aver battagliato a lungo per l’ultima Serie A, prima della veemente accelerazione nerazzurra, le due rivali cittadine hanno ripreso nello stesso giorno il ciclo delle amichevoli precampionato ottenendone indicazioni contrastanti o giù di lì. I campioni d’Italia in carica, infatti, si sono imposti sul Lugano solamente dopo i calci di rigore e dopo aver sofferto addirittura il doppio ...

Advertising

IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - CalcioPillole : La #rassegnastampa di oggi, #18luglio 2021 Nandez-Locatelli per Inter-Juventus. Le amichevoli di Milan, Inter e La… - infoitsport : Calciomercato Inter, sorpasso al Milan | Scambio in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Inter, c'è Moratti per sperare Gode buona fama anche il Milan, fattosi virtuoso dal momento in cui ha rinunciato a Donnarumma, oggi primo portiere italiano forse secondo al Psg. Fors'anche il Sassuolo. Per il resto, tutto ruota ...

Risultati Serie A, stagione 2021/2022 - Calciomagazine ...14 Atalanta - Cagliari - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14 Bologna - Empoli - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14 Unione Venezia - Napoli - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14 Inter - Milan - ...

Inter, Milan amichevoli. Inzaghi vince alla prima: Lugano ko ai rigori. Pioli ne rifila 6 alla Pro Sesto Corriere della Sera Inter e Milan, due modi differenti di ricominciare il cammino Sabato di prime amichevoli stagionali per Inter e Milan: le prime due classificate dello scorso campionato ripartono con indicazioni diverse Inter e Milan ritrovano confidenza con il campo dopo la pau ...

Calciomercato Inter, sorpasso al Milan | Scambio in Serie A Calciomercato Inter, Erlic nel mirino: scambio con Pinamonti per superare il Milan. Tutto è lecito in guerra e in amore, stessa regola vale certamente per la sessione estiva di calciomercato. Leggi an ...

Gode buona fama anche il, fattosi virtuoso dal momento in cui ha rinunciato a Donnarumma, oggi primo portiere italiano forse secondo al Psg. Fors'anche il Sassuolo. Per il resto, tutto ruota ......14 Atalanta - Cagliari - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14 Bologna - Empoli - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14 Unione Venezia - Napoli - : - (:) Domenica 06.02.2022 ore 01:14- ...Sabato di prime amichevoli stagionali per Inter e Milan: le prime due classificate dello scorso campionato ripartono con indicazioni diverse Inter e Milan ritrovano confidenza con il campo dopo la pau ...Calciomercato Inter, Erlic nel mirino: scambio con Pinamonti per superare il Milan. Tutto è lecito in guerra e in amore, stessa regola vale certamente per la sessione estiva di calciomercato. Leggi an ...